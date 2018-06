Site-uri renumite au blocat accesul europenilor, de teama GDPR Regulamentul General de Protectia Datelor intrat in vigoare in luna mai, pe teritoriul Uniunii Europene, a determinat cateva site-uri renumite sa blocheze accesul cetatenilor europeni.

Regulamentul General de Protectia Datelor (GDPR) presupune o abordare mult mai sigura a spatiului virtual, pentru utilizatorii de internet. Magazinele online, site-urile de diverse profiluri, retelele de socializare si orice alte companii online, sunt obligate sa respecte norme stricte privind intimitatea utilizatorilor, incepand din luna mai.

In acest context, cateva site-uri din afara Uniunii Europene, au blocat accesul cetatenilor... citeste mai mult

azi, 15:26 in IT&C, Vizualizari: 37 , Sursa: Manager in