Site-ul WTA - Ascensiunea rapida a Dr. Buzarnescu

Site-ul oficial al WTA ii dedica un articol Mihaelei Buzarnescu, in care trece in revista performantele inregistrate in circuit, in acest an, de jucatoarea romana, la varsta de 29 de ani, potrivit news.ro.

Sub titlul "Ascensiune rapida a Dr. Buranescu", site-ul WTA aminteste ca sportiva nascuta la Bucuresti a obtinut titlul de doctor in Educatie Fizica si Sport (in 2016, la UNEFS Bucuresti).

"Intr-un sezon in care aparitia unor personaje variate a atras intersul fanilor tenisului, Mihale Buzarnescu are locul aproape de capul listei. Iata de ce ar trebui sa urmariti evolutiile stangacei in 2018", a notat sursa citata.

Mihaela... citeste mai mult