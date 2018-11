Site-ul Transfermarkt i-a adăugat mijlocaşului croat, Luka Modric (33 de ani), în palmares "Balonul de Aur", lucru care a aruncat în aer internetul. Nemţii sunt specializaţi pe tot ce înseamnă cote de piaţă, evoluţiile jucătorilor, dar au şi o impresionantă dată de baze care stochează toate realizările fotbaliştilor din lume. Chiar şi aşa, la secţiunea "Balonul de Aur", site-ul renumit are câte hibe.

Luka Modric a fost desemnat cel mai bun jucător al lumii la gala FIFA "The Best", iar acum e dat drept câştigătorul "Balonului de Aur" de... citeste mai mult