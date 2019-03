Sistemul national de irigatii, tinta hotilor / Unde trebuia sa ajunga prada?

Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Foltesti au descoperit aproximativ 50 de dale din beton, care fusesera furate din sistemul national de irigatii.

In data de 27 martie, in jurul orei 14.20, politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Foltesti au oprit pentru control, pe raza localitatii de frontiera Foltesti, un atelaj hipo condus de P. N., in varsta de 27 ani, domiciliat pe raza judetului Galati.

Procedand la verificarea atelajului hipo, politistii au descoperit 49 bucati de dale din beton cu lungimea de aproximativ 0,5 m si latimea de 0,4 m fiecare, pe care tanarul a recunoscut... citeste mai mult

acum 16 min. in Locale, Vizualizari: 10 , Sursa: Info Braila in