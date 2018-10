Hans Timmer, economist-şef al Băncii Mondiale (BM) pentru Europa şi Asia Centrală, sfătuieşte ţările din regiune să crească anumite taxe (n.r. inclusiv ca ţara noastră să elimine taxa unică pe venit) şi să regândească, în coordonare, întregul sistem de taxare.

Domnia sa a precizat vineri, la prezentarea studiului intitulat "Toward a New Social Contract: Taking on Distributional Tensions in Europe and Central Asia": "Este dificil să faci un sistem de taxare progresiv dacă o faci singur, deoarece capitalul este mobil şi se... citeste mai mult

