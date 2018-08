Sistemul centralizat de termoficare din București, discutat la Palatul Victoria

Primarul General, Gabriela Firea, a avut miercuri, 1 august, la Palatul Victoria, o intalnire cu Premierul Romaniei, Viorica Dancila cu care a discutat despre sistemul centralizat de termoficare din Bucuresti si despre situatia celor doua entitati care asigura producerea si distributia energiei termice in Capitala, RADET si ELCEN.

Primarul General i-a prezentat Premierului solutia identificata de Municipalitate pentru reorganizarea ELCEN si RADET, entitati care se afla in acest moment in procedura de insolventa. Planul consta in transferul de activitate si active catre Compania Municipala Energetica, societate infiintata de Primaria Municipiului... citeste mai mult

