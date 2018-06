Sistemele IT ale Bancii Transilvania vor functiona cu intermitente, iar sucursalele din Italia sunt inchise de Sfantii Petru si Pavel Intre 29 iunie 2018, ora 22.00 si 1 iulie 2018, ora 7.00, Banca Transilvania va desfasura lucrari de mentenanta la sistemele sale IT.

Echipa bancii a incercat sa gaseasca zile si intervale orare care sa genereze eventual disconfort unui numar cat mai mic de clienti. Lucrarile vor genera intermitente in functionarea sistemelor BT24 Internet Banking&Mobile Banking, aplicatia BT Pay, BT Ultra si Carduri. BT24 Internet... citeste mai mult