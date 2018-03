Sistemele de supraveghere video, moft sau necesitate? Vremea cand sistemele de supraveghere video erau considerate un moft al oamenilor anxiosi a trecut de multa vreme, aceste dispozitive complexe fac parte din viata de zi cu zi si asigura siguranta personala si a bunurilor de valoare.

Cele mai multe sisteme de supraveghere video pot fi intalnite in institututiile bancare, in institutiile publice, in locuintele personale, ansamblurile rezidentiale si cladirile de birouri. Kiturile profesionale existente pe piata sunt extrem de eficiente intrucat inregistreaza si stocheaza informatiile in servere specializate pentru o perioada stabilita.



