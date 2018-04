sursa foto: https://www.zerohedge.com

Prim-ministrul britanic, Theresa May, nu a exclus posibilitatea unor noi acţiuni împotriva Siriei dacă vor exista dovezi că unele dintre depozitele de arme chimice au rezistat atacurilor şi a declarat că va răspunde luni în Parlament întrebărilor privind atacul, scrie The Guardian. May a declarat că atacurile “vor afecta serios capacităţile regimului sirian de a cerceta, dezvolta şi folosi arme chimice”.

De asemenea, prim-ministrul a adăugat că Marea Britanie şi aliaţii săi au lovit un depozit de arme chimice şi o facilitate de... citeste mai mult

azi, 00:57 in Actualitate, Vizualizari: 150 , Sursa: Replica in