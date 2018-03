Siria: Damascul isi continua ofensiva in Ghouta, peste 1.000 de civili ucisi in trei saptamani Fortele regimului sirian isi continuau duminica ofensiva impotriva zonei rebele din Ghouta Orientala, dupa ce a izolat Douma, unul din marile orase ale acestui fief al insurgentilor vizat de 20 de zile de o actiune militara care a facut peste 1.000 de victime in randul civililor, relateaza AFP.

Mai multe despre civili, Bashar al-Assad, Ghouta International citeste mai mult

azi, 16:13 in Externe, Vizualizari: 28 , Sursa: 9am in