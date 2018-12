Sirenele suna din nou!

In conformitate cu Ordinul Inspectorului General nr. 21866 din 24.07.2017 si a adresei cu nr. 1616274 din 28.07.2017 a I.S.U. “Dunarea” Braila, referitor la Organizarea si desfasurarea exercitiilor privind functionarea mijloacelor de instiintare si alarmare in situatii de urgenta pe anul 2017, incepand cu luna august 2017, in prima zi de miercuri a fiecarei luni, in intervalul orar 10.00 – 11.00, I.S.U. “Dunarea” Braila va organiza si desfasura antrenamente/exercitii pentru verificarea functionarii sirenelor de alarmare publica.

