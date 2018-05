Braicar are probleme. Nu are, în schimb, autobuze suficiente, noi nici atât, nu are anvelope, piese de schimb, carburant suficient şi nici bani pentru toate acestea. Autobuzele circulă rar, sunt defecte şi pun în pericol viaţa călătorilor. Nu se vând...

Obiectiv Braila, 23 Februarie 2012