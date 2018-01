Cântăreţul britanic Elton John a anunţat, la New York, că, inainte de a pune capat concertelor sale prin lume, va efectua un ''ultim'' turneu amplu, de trei ani. Marele artist intentioneaza sa se dedice educaţiei celor doi copii ai săi.



Starul în vârstă de 70 de ani a explicat că, deocamdata, nu renunta la cariera de muzician şi cântăreţ, de peste 50 de ani. ''Sper să compun până la moarte'', a declarat el într-o conferinţă de presă la New York, difuzată în direct pe internet. Un anunt care a pus capăt suspansului pe care l-a creat de câteva săptămâni.

Sir Elton John a explicat că acest...