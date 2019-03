Tudorel Toader, a afirmat marţi, la "Sinteza zilei", că va rămâne ministru al Justiției câtă vreme îşi va putea îndeplini misiunea pe care o are.

"Rămân la minister câtă vreme îmi pot îndeplini misiunea pentru care am fost chemat s-o fac. Nimeni nu mi-a arătat niciodată, în calitate de ministru, în calitate de fost judecător al CCR, 'iată ce soluţii neconstituţionale ai propus (...), iată ce tergiversări au existat'. Nu au existat așa ceva să mi le spună - sigur, afirmații generale putem face, că nu ne este greu. Dar să venim cu argumente concrete, consistente", a spus Tudorel Toader.

Acesta a adăugat... citeste mai mult