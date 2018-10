Avocata Laura Vicol a fost achitată definitiv de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie într-un dosar în care a fost trimisă în judecată de DNA pentru favorizarea făptuitorului, complicitate la exercitare fără drept a unei profesii sau activităţi, fals în înscrisuri sub semnătură privată.

În această cauză, acum 3 ani și șapte luni, Laura Vicol, avocata Alinei Bica, a fost reţinută pentru 24 de ore.

Laura Vicol a povestit, marți, la Sinteza zilei, prin ce chinuri și umilințe a trecut în timpul detenției.

"Știam că sunt nevinovată. Neputința de a face ceva m-a "omorât", vă spun sincer. Am avut posibilitatea s-o sun pe mama mea în momentul în care am fost... citeste mai mult