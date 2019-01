Lia Olguța Vasilescu a afirmat, miercuri, la "Sinteza zilei", că nu are o explicație logică pentru faptul că președintele Klaus Iohannis îi blochează drumul spre Ministerul Dezvoltării.

"Nu pot să găsesc o explicație logică, pentru că se comportă ca un copil care spune 'știu că e jucăria ta, dar îmi place mie și o iau eu și mă joc cu ea. Cam așa s-a comportat președintele în ultimele săptămâni.

Prima oară a motivat că nu am experiență, a doua oară nici nu ar fi putut să spună că nu am experiență, pentru că veneam totuși dintr-o funcție de primar într-un minister al Administrației Publice Locale. A spus că nu... citeste mai mult

