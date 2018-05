Laura Codruţa Kovesi ar fi dispus arestarea fratelui procurorului DNA Marius Vartic, cel care instrumenta dosarul lui Toni Greblă, pentru a-l forța să ia măsuri extreme.

Şefa DNA voia ca Toni Grebla sa ajungă după gratii. Drept urmare fratele procurorului Vartic a fost condamnat la an şi şase luni de închisoare cu suspendare cu un termen de supraveghere de doi ani.

Informația, prezentată de jurnalista Sorina Matei, a fost confirmată luni de fostul șef antifraudă Suceava, Ionuț Vartic.

„În primul rând, țin să precizez că nu cunosc aspecte legate de bucătăria internă a DNA, nu am discutat nici înainte și nici după cu fratele meu probleme legate de serviciul fiecăruia, că am fost surprins... citeste mai mult