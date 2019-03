Andreea Antonescu a dezvăluit, la "Sinteza zilei" ce i-a spus soțul Andreei Bălan când a mers să o viziteze la spital.

"Am fost la spital, pentru că mi-am dorit foarte mult să mă asigur că Andreea este bine. Din păcate nu am putut să vorbesc cu ea pentru că e în continuarea la Terapie Intensivă, e în continuare sub observație.

Mi s-a spus că doarme și nu am avut posibilitatea decât să văd fetița, care este minunată. M-am întâlnit cu George înainte de a părăsi incinta spitalului și el era ușor speriat, dar foarte încrezător.

Mi-a spus că totul este bine, că așteaptă în continuare. A spus că... citeste mai mult