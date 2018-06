Sinteza Saptamanii: TVA 9% pentru unele servicii, romanii obligati sa-si achite datoriile la stat si o noua pedeapsa pentru evaziunea fiscala Ultima saptamana a adus in prim plan o serie de modificari legislative, care vizeaza toate domeniile de activitate si se adreseaza majoritatii contribuabililor.

MFP anunta ca pe lista de prioritati se afla facilitarea inregistrarii contribuabililor in Spatiul Privat Virtual (SPV). Pentru a veni in sprijinul contribuabililor persoane fizice, institutia a transmis prin posta o scrisoare personalizata, care contine informatii ce permit... citeste mai mult