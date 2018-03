Sinteza Saptamanii: Reguli dure pentru admnistratorii cu firme in insolventa si faliment, alt plafon de scutire TVA si o noua OUG pentru Codul Fiscal Sinteza saptamanii aduce in prim-plan principalele modificari legislative aparute in ultimele zile, dar si cele mai importante dezbateri, propuneri si proiecte care vizeaza societatea romaneasca.

AJFP Dambovita a publicat lista si continutul noutatilor legislative cu incidenta fiscala pentru perioada 8-15 martie 2018. Citeste aici lista actelor normative cu incidenta fiscala din 8-15 martie 2018... citeste mai mult