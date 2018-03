Sinteza Saptamanii: Rata somajului a scazut, autoritatile vor registru national pentru agresorii sexuali si s-au modificat concediile medicale Saptamana 9-16 martie a adus in prim-plan numeroase modificari legislative, legiuitorul venind cu noi propuneri de acte normative, modificari pentru Legile aflate in vigoare, Ordonante de Urgenta. Noi va prezentam pe larg, cele mai importante prevederi legale aparute in aceasta perioada, dar si principalele stiri ce vizeaza legislatia muncii,... citeste mai mult