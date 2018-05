Sinteza Saptamanii: Programul de convergenta 2018-2021, Modificari la asociatiile de proprietari si Restituirea taxei auto Va aducem in atentie cele mai importante modificari legislative aparute in ultima saptamana, dar si principalele noutati si analize din domeniul financiar, juridic, administrativ sau contabil.

Incepem sinteza saptamanii cu o analiza a Codului fiscal, ce a suferit nu mai putin de 120 de modificari in acest an. Astfel, in primele trei luni din 2018, prin 8 acte normative, au fost modificate/completate 120 de articole din Codul fiscal. Citeste detalii despre modificarile Codului fiscal

