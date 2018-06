Sinteza Saptamanii: Cresc pensiile, pensionare anticipata pentru mame si TVA de 9% la utilitati In ultima saptamana au avut loc numeroase modificari legislative, in plan economic, juridic, fiscal si social. Noi va prezentam o sinteza a celor mai importante schimbari din legislatia romaneasca, pentru a fi informati corect si in timp util.

Incepand cu 1 iulie 2018, pensiile, indemnizatiile de insotitor si pensiile sociale garantate de stat se vor majora.

Citeste detalii despre marirea pensiilor... citeste mai mult