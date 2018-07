Sinteza Saptamanii: Contoare de incalzire obligatorii, Reducerea TVA si Amnistie fiscala pentru romani In ultima saptamana au avut loc numeroase modificari legislative, in plan economic, juridic, fiscal si social. Noi va prezentam o sinteza a celor mai importante schimbari din legislatia romaneasca, pentru a fi informati corect si in timp util.

Parlamentarii au adoptat un proiect de lege care obliga proprietarii apartamentelor cu incalzire centralizata sa isi instaleze contoare cel tarziu pana la 31 decembrie 2020, altfel riscand amenzi cuprinse intre 500 si 1.000 lei. Citeste detalii despre... citeste mai mult