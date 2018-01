Avocata Elodia Ghinescu a fost data disparuta in septembrie 2007, iar cazul ei a tinut pe jar tara intreaga. In timpul anchetei, sotul avocatei, politistul Cristian Cioaca, a fost retinut, iar mai apoi, condamnat la 15 ani si opt luni de inchisoare cu executare pentru omor. Cu toate astea, Cioaca nu si-a recunoscut niciodata fapta, iar trupul sotiei sale nu a fost gasit.

Singurul care a reusit sa ii dea de urme Elodiei, intr-un fel sau altul, este Toby, unul din cei mai priceputi caini ai Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, scrie wowbiz.ro.

Patrupedul angajat la Politie a reusit in octombrie 2007, la doar o luna dupa disparitia ei, sa gaseasca... citeste mai mult