Singuratatea in doi, singuratatea in casnicie, este o situatie des intalnita in vremurile pe care la traim.

Casatoria autentica este calea transformarii religioase a iubirii erotice care leaga doua persoane si se poate spune ca tocmai in cadrui acestui proces tainic al transformarii consta taina casatoriei.

Multe familii contemporane care traiesc asa cum vor, refuzand ajutorul lui Dumnezeu, au o multime de probleme psihologice si morale, dar si multa instabilitate… Familia nu poate construi relatii bune fara Dumnezeu!

Nu putine sunt persoanele, indeosebi femei, care merg la preoti, la un duhovnic cu aceasta provocare: multe femei casatorite de cativa ani spun ca se simt tot singure.