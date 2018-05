„Eu am solicitat încă de dimineaţă să mi se prezinte situaţia intervenţiei şi derularea procedurilor specifice, aşa cum s-au derulat în mod cronologic. Am această situaţie, am solicitat Poliţiei Capitalei să facă un comunicat, ca să puteţi vedea. E o...

Adevarul, 14 Decembrie 2017