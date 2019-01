Sindicatul american al modei dorește manechine mai plinuțe

Sindicatul american al modei - Council of Fashion Designers of America (CFDA) - a lansat un apel designerilor şi caselor de modă să folosească în prezentările lor manechine cu forme mai plinuţe, precum top-modelele Ashley Graham sau Candice Huffine.

"Începem să vedem semne care arată că lumea modei merge în direcţia potrivită", notează Marc Karimzadeh şi Nicky Campbell, responsabili cu comunicarea ai Council of Fashion Designers of America (CFDA).

"Designeri precum Michael Kors şi Christian Siriano lucrează cu manechine care nu respectă... citeste mai mult

