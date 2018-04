Protestul sindicaliştilor din sectorul feroviar s-a încheiat vineri fără incidente, cu 20 de minute înainte de ora aprobată, însă aceştia ameninţă că vor declanşa greva generală.

O delegaţie a sindicaliştilor feroviari a depus un document la sediul Guvernului în care au explicat motivele protestului.

"Am depus un document în care am explicat motivele noastre şi în care am solicitat o întâlnire la nivel de premier, ministru de finanţe, al transporturilor şi al fondurilor europene, pentru că sunt mulţi bani la dispoziţia României care nu sunt utilizaţi. Calea ferată a fost devalizată mai bine de 25 de ani, sistemic. Au zburat bani,...