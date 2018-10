Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, a susținut declarații de presă privind închiderea exercițiului Seism 2018.

Ultimul bilanţ al exerciţiului organizat în România: Peste 4.500 de morți, 8.500 răniți şi 800 dispăruți.

„Am avut avionul de transport israelian care a venit special. Am avut misiuni comune cu colegii pe elicopter. Am avut pe elicopter la un moment o echipă română cu o echipă israeliană lucrând pe același pacient pe un elicopter al Ministerului de Interne. Am avut echipe suedeze care au preluat mijloacele lor de transport și au plecat cu ambulanțele noastre să preia pacienții. Acest exercițiu s-a adăugat prin... citeste mai mult

acum 52 min. in Actualitate, Vizualizari: 26 , Sursa: Antena 3 in