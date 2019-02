Emoții mari pentru elevii de clasa a 7-a, care începând din acest an, vor trece alături de colegii lor din ultimul an de gimnaziu prin emoțiile simulării Evaluării Naționale. Peste 2.100 de elevi ai claselor a VII-a vor susține în perioada 11-13 martie simularea examenului de evaluare națională, după ce oficialii Ministerului Educației au decis ca această testare să îi vizeze nu doar pe școlarii din ultimul an de gimnaziu, ci și pe colegii lor mai mici.

