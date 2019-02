Simulare Evaluare Națională 2019. Când are loc simularea pentru elevii de clasa a VIII-a. Află din articolul a1.ro, când are loc simularea Evaluării Naționale pentru elevii de clasa a 8 a, în 2019. Plus, tot ce trebuie să știi despre Evaluarea Națională 2019

Ministrul Educației, Ecaterina Andronescu, a anunțat o modificare ce va apărea în structura anului școlar. Potrivit unui anunț făcut de Ministerul Educației, elevii nu vor mai avea vacanță inter-semestrială în luna februarie a anului viitor.

Noua structură a anului școlar 2019 - 2020

Astfel, vacanța de iarnă va fi între 21... citeste mai mult

