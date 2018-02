Simptome ale infarctului miocardic acut

Zilele acestea am primit o întrebare care m-a pus pe gânduri. Câte vieţi are inima ta? Şi mi-am dat seama că doar una.

Şi că e momentul să am grijă de ea cum trebuie. De aceea, luna aceasta, în Luna Iubirii, cu două sărbători care pun accent pe dragoste, vă propun să vă îndrăgostiţi de inima dvs.

Faceţi-vă timp să mergeţi la medic, să faceţi mai multă mişcare, să mâncaţi mai corect. De ce?

La fiecare 30 de minute un român suferă un infarct. Deşi 9 din 10 supravieţuiesc, majoritatea ignoră recomandările medicilor referitoare la schimbarea stilului de viaţă şi administrarea tratamentului şi ajung să treacă printr-o experienţă similară în scurt... citeste mai mult