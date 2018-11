Centrul Judetean de Cultura si Creatie Calarasi organizeaza in zilele de 26 și 27 octombrie 2018 evenimentul cultural Reuniunea Corala „CAMERATA 40”, manifestare cuprinsa in Calendarul de proiecte si programe al CJCC. In cei 40 de ani de activitate...

Ziarul Impact, 26 Octombrie 2018