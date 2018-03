Simpozion dedicat Unirii cu Basarabia, la Muzeul Judetean

Muzeul Judetean ‘Stefan cel Mare’ Vaslui organizeazã, sub egida Consiliului Judetean Vaslui, simpozionul stiintific ‘UNIREA BASARABIEI CU ROMžNIA’, marti, 27 martie 2018, incepand cu ora 12.00, in Sala ‘Arta’ a Muzeului Judetean Vaslui. Ampla manifestare cultural-stiintificã se inscrie in Programul National ‘CENTENARUL MARII UNIRI – 2018’ si este dedicatã implinirii a 100 de ani de la sãvarsirea actului istoric al Unirii Basarabiei cu Romania, la 27 martie 1918. Simpozionul stiintific ‘UNIREA BASARABIEI CU ROMANIA’ are ca scop principal aducerea in prim-plan a contextului international... citeste mai mult