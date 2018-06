Fostul sef al ANAF Sorin Blejnar il acuza pe premierul Victor Ponta ca a incercat “pe toate canalele sa pune presiune pe procurori” in dosarele in care este vehiculat numele sau si chiar a reusit, “cu sprijinul unor procurori pe care ii are prieteni...

Anchete Online, 31 Iulie 2012