Simona Halep a trecut peste dezamăgirea de la Australian Open, iar cei doi mentori ai săi, Ilie Năstase şi Ion Ţiriac, au ajutat-o să-şi recapete buna dispoziţie.

Simona Halep a fost invitată sâmbătă la o galerie auto în Bucureşti, organizată de Ion Ţiriac, iar constănţeanca a fost numai un zâmbet. Simona s-a amuzat alături de omul de afaceri, dar a gustat şi glumele făcute de Ilie Năstase, care nu putea lipsi de la "Ţiriac Collection".

@Simona_Halep w/ Mr Ţiriac today at an event în Bucharest! Always... citeste mai mult

acum 19 min. in Sport, Vizualizari: 20 , Sursa: Pro Sport in