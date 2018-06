Simona, scoate-ne tu in strada! Da, Simona Halep s-a calificat pentru a treia oara in finala Turneului de Mare Slem de la Roland Garros si, ca de obicei, exista multe guri pline de arsenic care au remarcat culoarul...

...pavat cu adversare “lejere” (de parca ar exista asa ceva la un Mare Slem), ca nu a jucat nici cu Serena Williams, nici cu Maria Sharapova.



Desigur, nici Angelique Kerber, din sfertul de alaltaieri, nici Garbine Muguruza, din semifinala de ieri, nu sunt, in... viziunile carcotase, tocite pe stofa canapelelor, cine stie ce.



Cert este ca ambele meciuri au fost castigate magistral de Halep, cu o conditie fizica si o deplasare in teren... citeste mai mult