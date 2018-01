Miercuri, 24 Ianuarie, 09:32

Darren Cahill a fost impresionat de victoria obținută de Simona Halep (1 WTA) în fața Karolinei Pliskova (6 WTA), scor 6-3, 6-2.

Nici lui Darren Cahill nu i-a venit să creadă la ce nivel a fost Simona Halep astăzi. La finalul celui de-al 7-lea game din primul set, al 4-lea câștigat consecutiv în fața Karolinei Pliskova, Cahill a părut vădit impresionat de revenirea elevei sale.

Australianul a urmărit partida alături de mama Simonei Halep, o prezență mult mai exuberantă.

Coach @darren_cahill approves!@Simona_Halep rattles off five straight games to take a 5-3 lead in the first set. #AusOpen... citeste mai mult