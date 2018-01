"Ştiam că loveşte foarte puternic, dar am stat bine pe picioare şi am putut bloca fiecare lovitură. Am simţit că am jucat foarte bine. Mâine va fi un meci greu împotriva unei alte românce, dar îmi doresc să înving.

Mă simt bine la Shenzhen şi vreau să le mulţumesc tuturor celor care au venit astăzi să mă urmărească", a spus Simona Halep după meci.

