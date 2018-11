Simona Halep nu a ales încă un nume cu greutate care să îi stea alături în sezonul viitor, iar liderul mondial a confirmat că va începe anul fără antrenor. „Vreau să merg singură la nişte turnee şi să văd cum va fi“, a declarat ea înainte de a-şi lua zborul spre Austria, în vacanţa de iarnă.

În spatele deciziei Simonei sunt două argumente serioase: unul - că nu a găsit pe cineva în care să aibă încredere totală şi al doilea pentru că se teme că problemele la spate o vor împiedica să îşi ia un angajament serios în faţa cuiva. „Mă simt bine, am jucat de două-trei ori , nu am avut dureri, dar nu am evoluat la un nivel maxim. Sper să fiu bine şi... citeste mai mult

