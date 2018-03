Liderul WTA, Simona Halep, a vorbit despre participarea la Roland Garros, la revenirea, miercuri, în ţară. Jucătoarea româncă a declarat că nu simte nicio presiune, deși rezultatele din ultima perioadă nu au fost foarte bune.



"Nu a fost o perioadă prea reuşită, pentru că nu m-am antrenat, nu am fost pregătită fizic. De aici şi rezultatele slabe, dar a fost ok, nu pot să mă plâng şi nici nu o să dramatizez. O să muncesc mai mult şi o să fie bine. Abia aştept să joc pe zgură, am avut rezultate bune anul trecut, merg cu încredere, dar vom vedea ce va fi. Nu simt nicio presiune în ceea ce priveşte turneul de la Roland Garros, nici presiunea punctelor. Vreau doar să mă antrenez,... citeste mai mult

acum 44 min. in Sport, Vizualizari: 37 , Sursa: Jurnalul National in