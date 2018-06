Jucătoarea de tenis Simona Halep, numărul 1 mondial, a declarat, luni după-amiază, la întoarcerea de la Paris, că trofeul primit pentru câştigarea turneului de la Roland Garros este al ei, dar în acelaşi timp şi al României.

"Când am câştigat ultimul punct al finalei am simţit o greutate în picioare pentru că totul se terminase şi se terminase cu bine. Nu am avut o reacţie foarte mare pentru că nu sunt genul. Însă tot ce am avut nevoie a fost să mă uit la oamenii care au fost alături de mine şi să fac un schimb de priviri cu ei. Dorinţa de a fi mai bună de la zi la zi mi-a dat putere să muncesc în continuare. Îmi place acest sport, nu îl fac...

