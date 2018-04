Duminica, 22 Aprilie, 13:17

Simona Halep (26 de ani, 1 WTA) visează la trofeul Fed Cup după calificarea în Grupa Mondială a competiției.

România a trecut de Elveția și s-a calificat în Grupa Mondială, unde poate întâlni Franța, SUA, Cehia sau Belarus, în cazul în care Germania nu trece de Cehia (nemțoaicele sunt conduse cu 2-1 în acest moment) "Astăzi am fost mai relaxată decât ieri, am început jocul mai bine, deși am simțit presiunea momentului. Meciul a avut o importanță uriașă. Mă bucur mult că am reușit să câștig și să aduc calificarea. Primul game... citeste mai mult