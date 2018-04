"Pot să spun că am fost puţin surprinsă, mă aşteptam să vină o junioară, dar au preferat experienţa. Am jucat de câteva ori cu ea acum şase sau şapte ani, mă bucur să o revăd în circuit, e extraordinar ce face. Să joace la această vârstă... pentru mine e admirabil! Vom vedea cine va juca în echipa lor, sper să avem meciuri bune", a declarat Simona Halep.

Cu doi ani mai în vârstă decât cea mai de succes jucătoare de tenis a Elveţiei, Martina Hingis, Patty Schnyder are un palmares impresionant: victorii repurtate în faţa a 13 lideri mondiali, 11 titluri la simplu şi 5 la dublu, o cea mai bună clasare WTA pe locul 7 (14 noiembrie 2005). Patty, o jucătoare de mâna... citeste mai mult

acum 40 min. in Sport, Vizualizari: 24 , Sursa: Mediafax in