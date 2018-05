Simona Halep a debutat fulminant la această ediție a turneului WTA de la Roma. Liderul WTA și-a luat revanșa în fața japonezei Naomi Osaka, locul 21 WTA, pe care a învins-o categoric, scor 6-1, 6-0.

Simona Halep nu a uitat de eșecul suferit în fața niponei la Indian Wells, scor 3-6, 0-6, și a zdruncinat-o serios pe tânăra jucătoare din nou val al tenisului. După 0-1 în primul set, Halep a câștigat nu mai puțin de 12 game-uri consecutive, iar în final s-a impus cu o diferență uriașă. Meciul Halep - Osaka a durat exact o oră!

.@Simona_Halep makes a statement with a 6-1, 6-0 win over Osaka!

