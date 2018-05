Jucătoarea română de tenis Simona Halep, numărul unu mondial şi principala favorită la Roland Garros, a declarat, citată de L'Equipe, că se simte o jucătoare mai bună ca anul trecut pe zgura pariziană, când a fost învinsă de letona Jelena Ostapenko, şi are un mental mult mai bun.

''Cred că sunt o jucătoare mai bună decât anul trecut. Sunt mai puternică mental. Am muncit mult şi am progresat. Vreau doar să mă concentrez pe ce am de făcut şi să devin şi mai bună. Rezultatele vin dacă eu progresez'',... citeste mai mult

