Imediat ce a ajuns in vestiar, sportiva noastra s-a descaltat si a pus picioarele pe o punga cu gheata in speranta ca va scapa de basicile cauzate de acest meci si ca durerile la glezna vor disparea, scrie ziare.com. Apoi, sportiva noastra a cerut sa i se pregateasca ceva de mancare cat mai rapid deoarece era epuizata.

Intrucat avea mari probleme dupa efortul depus, Simona a mancat direct pe jos, in vestiar, stand pe o saltea.

Simona Halep s-a calificat in optimile de finala de la Australian Open la capatul unui meci de-a... citeste mai mult

acum 23 min. in Sport, Vizualizari: 20 , Sursa: Realitatea in