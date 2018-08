Simona Halep si Irina Begu, eliminate in proba de dublu de la Rogers Cup Simona Halep si Irina Begu au fost eliminate luni seara, in primul tur la Rogers Cup 2018, de perechea formata din Johanna Konta si Shuai Zhang.

Dupa aproape doua ore de joc, Johanna Konta si Shuai Zhang s-au impus in fata Simonei Halep si Irinei Begu cu un scor final de 6-4, 6-7 (1), 9-11. Desi echipa formata din jucatoarele noastre nu a pierdut controlul meciului si fetele pareau in forma, meciul a fost unul dramatic. In setul secund, Simona si Irina au ratat o minge de meci, insa in cele din... citeste mai mult