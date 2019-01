Simona Halep (27 de ani, 1 WTA) a acordat un amplu interviu jurnaliştilor englezi de la The Guardia, unul în cadrul căruia a dezvăluit cel mai greu moment al vieţii, clipele trăite imediat după finala-maraton pierdută la Australian Open 2018 cu daneza Caroline Wozniacki.

La finalul a două săptămâni epuizante, în care a petrecut un număr impresionant de ore pe cimentul de la Antipozi, corpul Simonei a cedat la sfârşitul ultimului act, iar mama sa, Tania, s-a temut pentru ce e mai rău. La un an distanţă, Halep îşi aduce aminte cu mândrie despre modul în care a luptat, dar face şi dezvăluiri dureroase: "Niciodată nu am mai jucat un... citeste mai mult

acum 11 min. in Sport, Vizualizari: 8 , Sursa: Pro Sport in